Mersin'de uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerinin takipli çalışması sonucu Yenişehir ilçesindeki belirlenen depo ve eve operasyon düzenlendi.

Aramalarda, 200 duvar saati içerisine gizlenmiş yaklaşık 186 bin 905 uyuşturucu hap ile aralarında İbranice yazılar bulunan deri parçasının da bulunduğu tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1992 obje ve sikke ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.