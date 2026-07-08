Haberler

Mersin'de uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de düzenlenen operasyonda 186 bin 905 uyuşturucu hap ve 1992 tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerinin takipli çalışması sonucu Yenişehir ilçesindeki belirlenen depo ve eve operasyon düzenlendi.

Aramalarda, 200 duvar saati içerisine gizlenmiş yaklaşık 186 bin 905 uyuşturucu hap ile aralarında İbranice yazılar bulunan deri parçasının da bulunduğu tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1992 obje ve sikke ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest! Yaptıkları yoruma bakın
Doç. Dr. Furkan Kaya'dan zirve analizi: Türk-Amerikan ilişkilerinde bahar dönemi kapıda

"Türk-Amerikan ilişkilerinde bahar dönemi kapıda"
Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia

Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından bomba iddia
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş

Gerilim NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da

Şara'ya özel davet! Zirveye katılmayacak ama kritik bir görüşmesi var