Haberler

Mersin'de serada uyuşturucu üretimi için kenevir yetiştiren 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarsus'ta yapılan dron destekli operasyonda, serada kenevir yetiştirdiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı ve 5 bin 560 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, serada uyuşturucu üretimi için kenevir yetiştirdiği belirlenen 3 zanlı tutuklandı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile Tarsus Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir serada kenevir yetiştirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine yaklaşık 3 dönümlük araziye dron destekli operasyon düzenlendi.

Serada uyuşturucu üretimi için kenevir yetiştirdikleri tespit edilen S.A, K.O. ve R.O. suçüstü yakalandı. Operasyonda serada ekili 5 bin 560 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

