Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Mersin'in Toroslar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi, düzenlenen operasyonla tutuklandı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada binlerce uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 4 bin 156 uyuşturucu hap, 3 tabanca, 3 şarjör, 105 tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

İki devlet bankasının genel müdürleri değişti

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunu oğlu ve kızı açıkladı: Dua bekliyoruz

229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis! Son sözü bu oldu

Emekli uzman çavuş ailesini katledip intihar etti

Selen Görgüzel’den Narin Güran’ın mezarına ziyaret: Bir melekle buluştum

Serenay Aktaş’tan erkeklerle ilgili çok konuşulacak sözler: Siz basitsiniz, biz zoruz

