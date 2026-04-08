Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Mersin'in Toroslar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi, düzenlenen operasyonla tutuklandı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada binlerce uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 4 bin 156 uyuşturucu hap, 3 tabanca, 3 şarjör, 105 tabanca fişeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal