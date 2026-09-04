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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile 8 hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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