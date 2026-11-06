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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 48 kilo esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 48 kilo esrar, 1,5 kilo metamfetamin, bonzai ve kokain ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

MERSİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 48 kilo esrar ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki ilçelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 48 kilo esrar, 1,5 kilo metamfetamin, çeşitli miktarlarda bonzai ve kokain ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Koray ÜNLÜ-Kamera: MERSİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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