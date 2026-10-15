Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 1802 ecza hapı ele geçirildi

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 1802 ecza hapı ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada 1802 sentetik ecza hapı, 457 gram sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında A.Ç, O.B, A.S. ve O.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 1802 sentetik ecza hapı, 457 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.