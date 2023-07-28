Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

MERSİN'de bahçede Hint keneviri yetiştirip, ürettikleri uyuşturucu sattıkları tespit edilen 6 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ve Tarsus ilçelerinde bazı kişilerin bahçede yetiştirdikleri Hint keneviri bitkisinden elde ettikleri uyuşturucuyu satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan takip ve araştırma sonucunda şüphelilerin uyuşturucu maddeyi sevk ettikleri sırada operasyon düzenleyen ekipler, S.A., F.E., C.B., H.B., A.B. ve M.U.'yu yakaladı.Gözaltına alınan şüphelilerin ev, araç ve bahçelerinde arama yapan ekipler, 24 kilo skunk ve 3 bin 550 kök kenevir bitkisi ile 1 av tüfeğini ele geçirdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve F.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.