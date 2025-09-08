Mersin'de Ücretsiz Fiziksel Aktivite Danışmanlığı Başlatılıyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde ücretsiz fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti verilecek.

Anamur Devlet Hastanesi'nden Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi'ne görevlendirilen fizyoterapist Mustafa Gökçe, her hafta cuma günü ücretsiz fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti sunacak.

Fizyoterapist Gökçe yaptığı açıklamada, hastalıklardan korunmanın önemini anlattı.

Günlük yaşamda birçok kişinin hareket etmeyi ihmal ettiğini belirten Gökçe, şunları kaydetti:

"Uzun süre oturuyor ve farkında olmadan yanlış duruş alışkanlıkları geliştiriyoruz. Bu durum zamanla bel, boyun ve eklem ağrılarına, hatta ilerleyen yaşlarda bağımsız hareket kabiliyetinin azalmasına yol açabiliyor. Bizlerin görevi, yalnızca rahatsızlık ortaya çıktığında destek olmak değil, aynı zamanda önleyici çalışmalar yaparak bireyleri sağlıklı kalmaları için bilinçlendirmektir. Danışanlarımızla birlikte düzenli egzersizler uyguluyor, duruş farkındalığı kazandırıyor ve günlük yaşamda vücudu doğru kullanma alışkanlıklarını öğretiyoruz. Küçük ama düzenli adımlar sayesinde pek çok sağlık sorununun önüne geçmek mümkün."