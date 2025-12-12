Mersin'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

Mersin'in Mut ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.

Mut Engellilere Umut Derneği'nde düzenlenen programa dernek üyeleri ve kursiyerler katıldı.

Programda yerli ürünlerle hazırlanan yiyecekler katılımcılara ikram edildi.

Dernek Başkanı Emine Çopur, etkinlikte, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın kültürel miras açısından önemli olduğunu belirterek, her yıl bu kültürü yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti.