Mersin'de Türk Kızılayın butiklerinde öğrencilere ücretsiz hizmet veriliyor

Mersin'de Türk Kızılayın açtığı iki butikte, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ücretsiz kıyafet desteği veriliyor.

Türk Kızılayın açıklamasına göre, Mersin Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi'nde açılan butiklerde, ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim desteği sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay İl Merkezi Başkanı Lütfi Parıltı, "Ekonomik imkanları sınırlı öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarına destek olmak, onların kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Parıltı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimize yardım ederken onları incitmeden, rencide etmeden ve kendilerini farklı hissettirmeden yanlarında olmalıyız. Dayanışmanın en güzel şekli budur. Bir öğrencimiz bugün 'Kızılay Butik'ten destek alabilir, yarın başka bir insana yardım etmek için gönüllümüz olabilir. Biz gençlerimizi yalnızca yardım ulaştırdığımız kişiler olarak değil iyiliği büyütecek yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz."

Kaynak: AA