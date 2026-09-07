Haberler

Mersin'de Türk Kızılayın butiklerinde öğrencilere ücretsiz hizmet veriliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de Türk Kızılayın açtığı iki butikte, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ücretsiz kıyafet desteği veriliyor.

Mersin'de Türk Kızılayın açtığı iki butikte, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ücretsiz kıyafet desteği veriliyor.

Türk Kızılayın açıklamasına göre, Mersin Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi'nde açılan butiklerde, ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim desteği sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay İl Merkezi Başkanı Lütfi Parıltı, "Ekonomik imkanları sınırlı öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarına destek olmak, onların kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Parıltı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimize yardım ederken onları incitmeden, rencide etmeden ve kendilerini farklı hissettirmeden yanlarında olmalıyız. Dayanışmanın en güzel şekli budur. Bir öğrencimiz bugün 'Kızılay Butik'ten destek alabilir, yarın başka bir insana yardım etmek için gönüllümüz olabilir. Biz gençlerimizi yalnızca yardım ulaştırdığımız kişiler olarak değil iyiliği büyütecek yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz."

Kaynak: AA
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı

8 yıldır firariydi! Tuğrul'u bu değişim bile kurtaramadı
İş yerinin önüne gönderdiler! Haraç vermeyen kardeşlere lokmalı ölüm tehdidi

Haraç vermeyen işletmenin önüne lokma aracı gönderdiler

Moskova-Berlin hattında tansiyon zirvede! Lavrov: Yine savaş istiyorlar

Açık açık tehdit etti: Yine savaş istiyorlar
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş

En büyük tutkusu canından etti: Ölümünden önceki yorum tüyler ürpertti
Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?

Her gören aynı yorumu yapıyor: Ne gerek vardı muhtar?
Okan Buruk'tan yıldız ismine özel ilgi! Yiyeceği yemeğe kadar karışıyor

Antrenmanlarda sürekli takip ediyor, yiyeceği yemeğe kadar karışıyor
Otomotiv devi frene bastı! Land Rover 4 bin kişiyle yolları ayıracak

Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak