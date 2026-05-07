Haberler

Mersin'de trafik uygulamasında sürücülere yoğurt, çilek ve lokum ikram edildi

Mersin'de trafik uygulamasında sürücülere yoğurt, çilek ve lokum ikram edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de trafik uygulamasında durdurulan sürücülere, üretildiği ilçenin adıyla tescillenen Silifke yoğurdu ve çileği ile lokum ikram edildi.

Mersin'de trafik uygulamasında durdurulan sürücülere, üretildiği ilçenin adıyla tescillenen Silifke yoğurdu ve çileği ile lokum ikram edildi.

Silifke ilçesi Atik Mahallesi D-400 kara yolunda Karayolu Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla uygulama yapıldı.

Uygulamaya katılan Kaymakam Abdullah Aslaner ve İlçe Emniyet Müdürü Fuat Panavur, durdurulan araçların sürücülerine coğrafi işaret tescilli Silifke yoğurdu ve çileği ile yoğurtlu lokum ikramında bulundu.

Sürücülere trafik kurallarına ilişkin bilgilendirme yapılan uygulamada, çocuklara aktivite kitabı hediye edildi.

Kaymakam Aslaner, gazetecilere, hem ilçenin tescilli ürünlerini tanıttıklarını hem de trafik güvenliğine dikkati çektiklerini söyledi.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı bu yıl "1 kural 1 ömür" mottosuyla kutladıklarını belirten Aslaner, "Trafikte herkesin daha dikkatli olmasını ve kurallara uyarak araç sürmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Sürücüler de ikram karşısında şaşırdıklarını anlattı, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Murat Pancar
Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi

AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları alevlendirdi
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor

Bakan yeni düzenlemeyi duyurdu: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı

Türkiye'de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı
Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok

Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
Yozgat'ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı

Köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
Boks antrenörünün acı sonu: Eve giren ekipler cansız bedenini buldu

Boks antrenörünün acı sonu: Eve giren ekipler...

Türkiye'de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı

Türkiye'de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Genç kadının dansı, İzmir'deki Hıdırellez kutlamalarına damga vurdu

Yer: İzmir! Hıdırellez kutlamalarına damga vuran görüntü