Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 5 kişiye gözaltı
Mersin'de trafik ışıklarında tartıştıkları hafif ticari araç sürücüsünü darbeden 5 kişi gözaltına alındı. Olay, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Kimlikleri açıklanmayan 5 kişi, trafik ışıklarında tartıştıkları sürücüyü hafif ticari araçtan indirip darbetti. Olay çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip sanal medyada paylaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
