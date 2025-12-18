Haberler

Trafikte tartıştığı kişilere yumruk atıp, tabancayla ateş açan kişinin görüntüleri ortaya çıktı

Trafikte tartıştığı kişilere yumruk atıp, tabancayla ateş açan kişinin görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de trafikte tartıştığı kişilere yumruk atan S.İ., ardından tabancayla ateş açtı. Olay, araçtakilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve S.İ. tutuklandı.

MERSİN'de S.İ.'nin 3 ay önce trafikte tartıştığı kişilere önce yumruk atıp ardından tabanca ile ateş ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 18 Eylül'de merkez Mezitli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan araç sürücüsü S.İ., tartıştığı başka bir araç sürücüsüne yumruk attı. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli, daha sonra aracıyla yanlarından geçerken tabancayla ateş etti. Saldırıya uğrayan araçtakilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şikayetçi olan araçtakilerin saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği belirlendi. Ortaya çıkan cep telefonu görüntülerinde S.İ.'nin önce yumruk attığı ardından aracıyla yanlarından geçerken ateş ettiği yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Habertürk çalışanı bir bir anlattı: Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi

Kanaldaki rezilliklere ses çıkaranları, böyle susturmuşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor

NATO Genel Sekreteri tek tek saydı! 3 ülke Ukrayna'yı istemiyor
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
PFDK, Yeni Malatyaspor'u 3. Lig'e düşürdü

TFF, Süper Lig'e damga vuran köklü kulübü küme düşürdü
Binanın çatısından kopan parçalar araçları hurdaya çevirdi

Kaza yapmadılar ama hurdaya döndüler: Bu otomobillere ne oldu?
NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor

NATO Genel Sekreteri tek tek saydı! 3 ülke Ukrayna'yı istemiyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Okan Buruk'tan iptal edilen golleri hakkında objektif yorum

Okan Buruk'tan iptal edilen golleri hakkında objektif yorum
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek
Ülkeyi yasa boğan kazada kahreden detay: Jetin sahibi NASCAR efsanesi Greg Biffle çıktı

Ülkeyi yasa boğan kazada acı detay: Jetin sahibi efsane pilot çıktı
Oktay Saral'dan Sabancı Üniversitesi'ne 'cuma namazı' tepkisi

O üniversitenin "cuma namazı" kararına Beştepe'den tepki var
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
Epstein skandalında Bill Gates'in de fotoğrafları ortaya çıktı

Epstein skandalında yeni fotoğraflar ortaya çıktı
title