Alışverişten dönerken cipin çarptığı 3 kız, yan yana toprağa verildi

MERSİN'de önündeki aracı geçmek isterken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cipin refüjde bulunan kişilerin arasında daldığı kazada hayatını kaybeden Nejla Öztürk (16), Zehra Serdil Atak (18) ve Kübra Güney (15) toprağa verildi. Akraba oldukları belirtilen Öztürk, Atak ve Güney'in, alışverişten dönerken yolun karşısına geçmek için refüjde bekledikleri belirtildi.

Kaza, dün 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Bekirde Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Melis Kuş (25), Tarsus'tan Mersin yönüne giderken yönetimindeki 33 ATE 039 plakalı ciple önündeki aracı sollamak istedi. Ancak bu sırada Kuş'un direksiyon kontrolünü yitirdiği cip, refüjde bekleyen kişilerin arasına daldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nejla Öztürk, Zehra Serdil Atak ve Kübra Güney'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Büşra Güney (15), Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı (35) ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Büşra Güney'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ise gözaltına alındı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Akraba oldukları belirtilen Nejla Öztürk, Zehra Serdil Atak ve Kübra Güney'in cenazeleri, Toroslar ilçesi Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Cenazede genç kızların yakınları gözyaşı döktü. Öztürk, Atak ve Güney'in cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi. Genç kızların, alışverişten dönerken yolun karşısına geçmek için refüjde bekledikleri bildirildi.