Mersin'de refüje çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde refüje çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UY 1424 plakalı otomobil, Menteş Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda refüje çarpıp devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralı sürücü, yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkartıldı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel