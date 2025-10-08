Mersin'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Mersin'in Toroslar ilçesinde kontrolden çıkarak kavşaktaki direklere ve refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kavşaktaki direklere ve refüje çarpan seyir halindeki otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 33 AZT 094 plakalı otomobil, Akbelen Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce kavşaktaki direklere, ardından refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tekerleri yola savruldu, sürücü araç içerisinde sıkıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yaralanan sürücü, bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle kavşaktaki aydınlatma ve MOBESE direkleri zarar gördü.