Alışverişten dönerken cipin çarptığı 3 kız, yan yana toprağa verildi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mersin'de alışverişten dönen Nejla Öztürk, Zehra Serdil Atak ve Kübra Güney'in ölümüne neden olduğu için tutuklanan cip sürücüsü Melis Kuş'un psikolog olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, yaralı Büşra Güney, Burkan Acar ve Yunus Bagı'nın tedavileri sürüyor.

Soner AYDIN/MERSİN,