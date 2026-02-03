Alışverişten dönerken cipin çarptığı 3 kız, yan yana toprağa verildi
Mersin'de alışveriş dönüşünde meydana gelen trafik kazasında üç kişi hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan psikolog sürücü tutuklandı, yaralıların tedavisi devam ediyor.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Mersin'de alışverişten dönen Nejla Öztürk, Zehra Serdil Atak ve Kübra Güney'in ölümüne neden olduğu için tutuklanan cip sürücüsü Melis Kuş'un psikolog olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, yaralı Büşra Güney, Burkan Acar ve Yunus Bagı'nın tedavileri sürüyor.
Soner AYDIN/MERSİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel