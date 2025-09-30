Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada Ahmet Beybolat (77) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çamlıyayla- Tarsus karayolu Sarıkavak mevkisinde meydana geldi. Anış Beybolat yönetimindeki 33 ACB 179 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yolun sağında duraklayan Erkan A. yönetimindeki ait 33 P 2820 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde otomobilde bulunan yolcu Ahmet Beybolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Anış Beybolat ise hastaneye kaldırıldı. Ahmet Beybolat'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.