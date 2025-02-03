Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Mersin'in Mut ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.
Mersin'nin Mut ilçesinde otomobilin park halindeki araçlara çarpıp takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Muhammet Aktaş'ın idaresindeki 33 KN 434 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolden çıktı.
Park halindeki 3 otomobile çarpan araç, takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve yanındaki Sude Aktaş, sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan Muhammet Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.