Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor: Bölge 5.1 ile sallandı

Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak 'Ön seçim' çıkışı

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'i zora sokacak "Ön seçim" çıkışı
Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Mersin'nin Mut ilçesinde otomobilin park halindeki araçlara çarpıp takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Muhammet Aktaş'ın idaresindeki 33 KN 434 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolden çıktı.

Park halindeki 3 otomobile çarpan araç, takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve yanındaki Sude Aktaş, sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Muhammet Aktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
img

Darbedilip kaçırılmak istendi, mahalleli seferber oldu
img

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Yatırımcılar şaşkın
img

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Hakkımı yediler, haram olsun'

"Hakkımı yediler, haram olsun"
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı
Yine kabusu yaşadı! Sezona fırtına gibi başlayan Kerem'in şanssızlığı bitmiyor

Dünkü maçta kabusu yaşadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.