Haberler

Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 5 kişiye gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mezitli ilçesinde trafik ışıklarında tartıştıkları sürücüyü darbeden 5 kişi gözaltına alındı. Olay cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

MERSİN'de trafik ışıklarında tartıştıkları hafif ticari araç sürücüsünü darbeden 5 kişi gözaltına alındı. Olay, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Kimlikleri açıklanmayan 5 kişi, trafik ışıklarında tartıştıkları sürücüyü hafif ticari araçtan indirip darbetti. Olay çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip sanal medyada paylaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.

Haber: Soner AYDIN - Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Türkiye'nin komşusu, terör örgütüne resti çekti: Anlaşma yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
İzlediği yapay zeka videosu hayatını kararttı

İzlediği video hayatını kararttı
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Polonya'nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden alındı

Büyükelçi, sahte diploma suçlamasıyla görevden alındı
Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor! İşte Kim'in son hali