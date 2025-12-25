Trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden 5 kişiye gözaltı

MERSİN'de trafik ışıklarında tartıştıkları hafif ticari araç sürücüsünü darbeden 5 kişi gözaltına alındı. Olay, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Kimlikleri açıklanmayan 5 kişi, trafik ışıklarında tartıştıkları sürücüyü hafif ticari araçtan indirip darbetti. Olay çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip sanal medyada paylaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.

Haber: Soner AYDIN - Kamera: MERSİN,