Mersin'de Tiyatro Topluluğundan Okullara Kitap Bağışı

Mersin'de Tiyatro Topluluğundan Okullara Kitap Bağışı
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Mersin'in Mut ilçesinde Tiyatro Muallim Topluluğu, beş ilkokula toplam 1300 kitap bağışladı. Kitaplar, düzenlenen etkinlikte okulların idarecilerine teslim edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde Tiyatro Muallim Topluluğunca okullara kitap bağışı yapıldı.

Öğretmen ve idarecilerden oluşan tiyatro topluluğunca, Yalnızcabağ, Dere, Hacıahmetli, Çatalharman ve Suçatı ilkokulları için 1300 kitap temin edildi.

Kitaplar, Mut Kaymakamlığında düzenlenen etkinlikte okulların idarecilerine verildi.

Kaymakam Vekili İsa Uğur, projenin ilham kaynağı olduğunu belirterek, topluluk üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
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