Mersin'de Tiyatro Topluluğundan Okullara Kitap Bağışı

Mersin'in Mut ilçesinde Tiyatro Muallim Topluluğunca okullara kitap bağışı yapıldı.

Öğretmen ve idarecilerden oluşan tiyatro topluluğunca, Yalnızcabağ, Dere, Hacıahmetli, Çatalharman ve Suçatı ilkokulları için 1300 kitap temin edildi.

Kitaplar, Mut Kaymakamlığında düzenlenen etkinlikte okulların idarecilerine verildi.

Kaymakam Vekili İsa Uğur, projenin ilham kaynağı olduğunu belirterek, topluluk üyelerine teşekkür etti.