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Mersin'de tır yangınında sürücü yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyere çarparak yanan tırın sürücüsü yaralandı.

Bedirhan Tekin'in kullandığı 33 AIF 028 plakalı parfüm yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından tırda yangın çıktı.

Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Trafiğin geçici olarak aksadığı kazada sürücü yaralandı.

Sürücü sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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