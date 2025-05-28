Mersin'de TIR Kazasında Stajyer Öğrenci Hayatını Kaybetti

Mersin'de TIR Kazasında Stajyer Öğrenci Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir TIR'ın çarpması sonucu 16 yaşındaki stajyer öğrenci Okan Utku S. yaşamını yitirdi. Kazadan sonra TIR şoförü kayıplara karıştı ve polis, onun yakalanması için çalışma başlattı.

MERSİN'de TIR'ın çarptığı stajyer öğrenci Okan Utku S. (16) yaşamını yitirdi. Polis, kazanın ardından aracını bırakıp kaçan TIR şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki Tırmıl Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sitedeki bir iş yerinde stajyer öğrenci olan Okan Utku S. bisikletiyle iş yerine gittiği sırada, sürücüsü öğrenilemeyen 33 AIE 276 plakalı TIR'ın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Okan Utku S.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Okan Utku S.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Polis, kazadan sonra aracını bırakıp kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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