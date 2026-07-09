Mersin'de iki tırın çarpıştığı kazadaki ölü sayısı 3'e çıktı

Mersin'de iki tırın çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, hastanede tedaviye alınan bir yaralının da yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi.

Akdeniz ilçesinde 7 Temmuz'daki kazada ağır yaralanan tır sürücüsü Baki Tunçbilek (63), tedavi gördüğü özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tunçbilek'in yaşam mücadelesini kaybetmesi üzerine kazadaki ölü sayısı 3'e çıktı.

Baki Tunçbilek idaresindeki 21 DR 064 plakalı dorsesiz tır, iki gün önce Huzurkent Mahallesi D-400 kara yolunda refüje çarpıp karşı şeride geçtikten sonra Yahya Çay (41) yönetimindeki 33 AIF 922 çekici ve 33 AFT 795 dorse plakalı ayçiçeği yağı yüklü tır ile çarpışmıştı. Kazada Tunçbilek'in kullandığı tırda bulunan 18 yaşındaki Şehmus Tazecan olay yerinde, Çay ise hastanede hayatını kaybetmişti.