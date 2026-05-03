Mersin'de TIR'ın yağış nedeniyle kayarak yaptığı kaza kamerada: 1 yaralı

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan TIR'ın karşı şeride geçerek savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, başka bir sürücü TIR'a çarpmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, ilçeye Tekmen Mahallesi'nde Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Aydın K. yönetimindeki 33 AKM 690 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, karşı şeride geçerek yol kenarındaki binaya doğru savruldu. Maddi hasarın meydana geldiği kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Aydın K., ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde TIR'ın kayarak karşı şeride geçip savrulduğu ve karşı yönden gelen aracın son anda manevra yapıp çarpmaktan kurtulduğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

