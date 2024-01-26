Mersin'de TIR'ın minibüse çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

MERSİN'de otoyolda minibüse arkadan çarpan TIR'ın şoförü Medeni Ülgen (41), hayatını kaybetti.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Mersin gişeleri yönüne seyir halinde olan Medeni Ülgen yönetimindeki 33 AAF 646 plakalı TIR, Sedat Gündoğan yönetimindeki 33 B 9280 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çarpmanın etkisiyle savrulan TIR şoförü Ülgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Gündoğdu hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.