Mersin'de ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne 21 bin TL ceza

MERSİN'de caddede ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan hafif ticari araç sürücüsüne 21 bin TL para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan 'ters yönde ilerleyen araç' görüntüsü üzerine çalışma başlattı. Ekipler, merkez Mezitli ilçesi 34'üncü Cadde üzerinde ters yönde ilerleyen hafif ticari araç sürücüsünün M.K. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.K.'ye 21 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine geçici süreyle el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı