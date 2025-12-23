Haberler

Ters yönde giden midibüs sürücüsüne 11 bin TL ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de, ters yönde ilerleyen midibüs sürücüsüne toplam 11 bin 253 TL ceza kesildi ve ehliyetine el konuldu. Trafik kurallarını ihlal eden sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası tespit edildi.

MERSİN'de ters yönde ilerleyen midibüs sürücüsüne 11 bin 253 TL ceza kesildi, ehliyetine de el konuldu.

Mersin'de bir midibüsün otoyol bağlantı yolu 151'inci Cadde'de ters yönde seyrettiğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında midibüs ve sürücüsü tespit edildi. Sürücüye, 'Tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi', 'Araç üzerinde yapılan teknik değişikliğin bildirilmemesi ve ruhsata işletilmemesi', 'Trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili kural ve yasaklara uymamak' ihlallerinden toplam 11 bin 253 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün belgesinin geçici olarak geri alındığı bildirildi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Liverpool'un yıldızı Alexander Isak'tan çok kötü haber

Korkulan oldu!
Temkinli yorumlarıyla tanınan uzmandan İstanbul için kar tahmini! Yılbaşı ihtimali daha da arttı

Temkinli yorumlarıyla tanınan uzman da "Kar geliyor" dedi
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
title