Mersin'de terk edilen bebekle ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yol kenarına terk edilen bebeğin ailesinden 5 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla-Tarsus kara yolunda 5 Mayıs'ta yol kenarında bulunan bebekle ilgili soruşturmayı sürdürdü.

Ekipler, bu kapsamda, bebeğin annesi E.N.I. ile anneannesi F.I, dedesi R.I, teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü'yü gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

Öte yandan, Tarsus Devlet Hastanesinde tedavisi süren bebeğin devlet korumasına alınacağı öğrenildi.

Çamlıyayla-Tarsus kara yolu Kızılalan mevkisinde 5 Mayıs'ta bir sürücü aracını park ettiği sırada yol kenarında bir bebek bulmuştu. Bebek, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.