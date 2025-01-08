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Mersin'de Tek Yaşayanın Evinden 10 Kamyonet Çöp Çıkartıldı

Mersin'de Tek Yaşayanın Evinden 10 Kamyonet Çöp Çıkartıldı
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Mersin'in Toroslar ilçesinde, yaşlı bir adamın evinde yapılan temizlik çalışmaları sonucunda 10 kamyonet çöp çıkarıldı. Aile, atık biriktirme nedeniyle belediyeye başvurdu.

Mersin'in Toroslar ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 10 kamyonet çöp çıkarıldı.

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki konutunda tek yaşayan kişinin ailesi, yaşlı babalarının atık ve çöp biriktirdiği gerekçesiyle belediyeye başvurdu.

Ailenin talebi üzerine çalışma başlatan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çok miktarda atık biriktirildiğini belirledi.

Zabıta ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla evden toplanan 10 kamyonet dolusu çöp, döküm alanına taşındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, çevreyi ve halk sağlığını korumak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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