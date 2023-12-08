Üye Girişi
Haberler

Mersin'de tefecilik yapanlara operasyon: 8 gözaltı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Mersin'de araç satışı adı altında tefecilik yapan şüphelilere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yüksek faizle borç para verip parayı ödeyemeyenleri tehdit ettikleri belirlendi.

MERSİN'de, 'araç satışı' adı altında, kişilere yüksek faizli borç para verip tefecilik yapanlara yönelik operasyonda, 8 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kentte galericilik yapan şüphelilerin 'araç satışı' adı altında tefecilik yapıp vatandaşlara borç verdiklerini, parayı ödeyemeyenleri tehdit ettiğini tespit etti. Araştırmada; şüphelilerin maddi durumu yeterli olmayan veya acil nakit ihtiyacı olanlara yüksek faizle para vererek, karşılığında boş senet aldıkları, para verdiklerinden aldıkları menkul ve gayrimenkulleri, birlikte hareket ettikleri kişilerin üzerine yapıp veya araç alım-satımı gibi göstererek tefeciliği gizlemeye çalıştıkları ortaya çıktı. Mağdur 3 kişiden toplamda 17 milyon 960 bin lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen M.E.K., H.K., M.Ö., A.İ., T.K., R.D., F.E. ve M.T.'ye yönelik, Özel Harekat destekli operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler, evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, sahte basın kartı ve borç-alacak kayıtlarının tutulduğu evrak ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyette götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü operasyon Gözaltı Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu! Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu? Tevfik Göksu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi! VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ | Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title