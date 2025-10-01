Haberler

Mersin'de Tartışma Sonrası Araçlara Zarar Verildi

Mersin'de bir grup, tartıştıkları kişilerin otomobillerine sopa ve demirlerle zarar verdi. Olayda 5 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de bir grup, tartıştıkları kişilerin otomobillerine sopa ve demirlerle zarar verdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Eğriçam Mahallesi'nde meydana geldi. Nevid Kodallı Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra sona erdi. Ardından bir grup, tartıştıkları kişilerin adreslerine giderek evlerinin önünde park halinde olan 2 otomobile sopa ve demirlerle zarar verdi. Şüpheliler ardından 3 kişiyi de darbetti. Olay cep telefonu kamerasına yansırken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin de bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
