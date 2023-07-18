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Mersin'de Tarlada Çıkan Anız Yangını Söndürüldü

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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, tarlada çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Fakılar Mahallesi'nde ormanlık ve yerleşim alanlarına yakın tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, tarlada çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Fakılar Mahallesi'nde ormanlık ve yerleşim alanlarına yakın tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA / Kenan Türker - Güncel

Çamlıyayla İtfaiye Mersin Güncel Haberler

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