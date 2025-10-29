Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüsün Kaza Yapması: 3 Ölü, 12 Yaralı
Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi ve 12 kişi yaralandı.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kişilerin Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54) olduğu belirlendi. Hastanede tedavisi devam eden 12 yaralıdan Mustafa Kılıç'ın (48) hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel