Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Güncelleme:
Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Mustafa Kılıç hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 29 Ekim'de tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Demirözü Mahallesi'nde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpıştığı ve 3 kişinin öldüğü kazada yaralananlardan Mustafa Kılıç, tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kılıç'ın yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Mustafa Kılıç'ın cenazesinin Mut ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 29 Ekim'de tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar idaresindeki 33 KEZ 10 plakalı midibüs ile Mustafa Cin'in kullandığı 33 ACS 612 plakalı otomobil, Demirözü Mahallesi'nde çarpışmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
