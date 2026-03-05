Haberler

Mersin'de 5 bin 516 obje, figür ve sikke ele geçirildi

Mersin'de yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 bin 516 obje, figür ve sikke ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin tarihi eserleri usulsüz yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde yurt içinden temin edilen tarihi eserleri usulsüz yollarla ülke dışına çıkarma hazırlığında olan 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 bin 516 obje, figür ve sikke ile 2 dedektör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
