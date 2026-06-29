Mersin'de otogardan müşteri alan taksiciyi tehdit eden meslektaşı yakalandı

Mersin'de bir yolcu taşıma uygulamasından gelen talep üzerine otogardan aldığı iki yabancı yolcuyu taşıyan taksi şoförünü tehdit eden meslektaşı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, bir sosyal medya platformunda "Mersin'de otogara yolcu bıraktığı esnada uygulama üzerinden tekrar yolcu alan bir taksi şoförü, diğer taksi şoförleri tarafından tehdit edildi. Taksinin yolu kesilirken, araçta bulunan turistler tedirgin olarak özür diledi." şeklindeki paylaşım üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, ticari taksi şoförünü ve araçtaki yolcuları rahatsız eden şüpheli B.G'yi yaptığı çalışmayla gözaltına aldı.

Şüpheliye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan 180 bin lira ceza uygulandı.

Sürücü belgesine 2 ay el konulan B.G'nin aracı da trafikten 2 ay men edildi.

Öte yandan, otogarda taksicilik yaptığı tespit edilen B.G'nin, yolcu taşıma uygulamasından gelen talep üzerine otogardan aldığı iki yabancı yolcuyu taşıyan taksi şoförünü tehdit etmesi aracın kamerasınca kaydedildi.