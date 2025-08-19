Mersin'de Sulama Kanalına Düşen İnek Kurtarıldı

Mersin'de Sulama Kanalına Düşen İnek Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mezitli ilçesinde, sulama kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahibi Ercan Uz'un çabaları yetersiz kalınca, olay yerine gelen ekipler, itfaiye ve iş makinesinin yardımıyla ineği kanaldan çıkardı.

MERSİN'de sulama kanalına düşen inek, sahibinin çabaları yetersiz kalınca, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından iş makinesiyle çıkarıldı.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'nde meydana geldi. Ahırdan kaçan inek, sulama kanalına düştü. Sahibi Ercan Uz'un tüm çabalarına rağmen ayağa kalkamayan inek, kanalda sıkışıp kalınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kepçe ve kurtarma kemeri kullanıp ortak çalışma yürüttü. Hareket edemediği için kemeri güçlükle takılan inek kurtarıldı. Kepçeyle kanaldan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi. Çiftçi Ercan Uz, ineğini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı

Eşini öldürüp 9 ay küvette saklayan kadın sahte kimlikle yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İşsizlik yok, iş beğenmezlik var' sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen tatlıcı iflas bayrağını çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.