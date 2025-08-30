Mersin'de Su Toplama Havuzu Sayısı 45'e Ulaştı

Mersin'in Gülnar ve Aydıncık ilçelerinde su toplama havuzu sayısı 45'e ulaştı.

Mersin Orman Müdürlüğünce orman varlıklarını koruma ve yangın risklerine karşı çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince Yanışlı Mahallesi'nde 1750 tonluk beton su toplama havuzu inşa edildi.

Su dolumunun da gerçekleştirildiği havuz kullanıma hazır hale getirildi. Gülnar ve Aydıncık ilçelerindeki su toplama havuzu sayısı ise 45'e ulaştı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, yapımı tamamlanan su toplama havuzunda incelemede bulundu.

Ataş, yaptığı açıklamada, bölgenin yangın konusunda hassas bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Orman yangınlarının iklim değişikliği ve insan kaynaklı faktörler nedeniyle her zamankinden daha büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Ataş, şöyle konuştu:

"Bu havuzlar, yangın söndürme ekiplerimizin su kaynaklarına hızlı erişimini sağlayarak müdahale süresini kısaltıyor. Beton su toplama çukurları su olmayan yerlerde yağmur sularını toplayarak kurak dönemlerde yangın söndürme için rezerv oluşturuyor. Özellikle dağlık ve engebeli arazilerde, su kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle böyle yatırımlar hayati öneme sahip. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, son yıllardaki benzer yatırımlarla yangın müdahale süresi ortalama kısaltarak önemli bir katkı sağlamıştır. Bu başarı, hem teknolojik araçların entegrasyonu hem de personelin eğitimli olmasıyla sağlanıyor."

Ataş, orman yangınlarına karşı etkili mücadele verdiklerini kaydetti.