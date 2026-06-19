Mersin'de Silifke Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi
Mersin'in Silifke ilçesinde belediye binasına jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında aramalar sürerken bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Mersin'de Silifke Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi.
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belediyenin Saray Mahallesi'ndeki binasına gitti.
Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları sürüyor.
Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Serkan Avci