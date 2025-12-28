Haberler

Mersin'de iş insanları ve esnafı silahla tehdit ettikleri iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de iş insanları ve eğlence mekanlarının sahiplerini silahla tehdit ederek para talep eden 9 şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin'de iş insanları ve eğlence mekanlarının sahiplerini silahla tehdit ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentteki iş insanları ve eğlence mekanlarının sahiplerini silahla tehdit edip para istedikleri öne sürülen zanlılara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerden 5'i Mersin'de, 4'ü Adana'da yakalandı.

Zanlıların adreslerinde çalıntı plakalı araç, 3 otomatik tüfek, çok sayıda şarjör ve kar maskesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri yakalandı
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda tutuklu 3 sanık tahliye edildi
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri yakalandı
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın