Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı hastaneye kaldırıldı.
Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, sitenin yönetim odasında beraberindekilerle oturduğu sırada kasklı bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
Tabancayla ateş açılması sonucu bacağından yaralanan Özbolat, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine götürüldü.
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.