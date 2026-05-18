Mersin'de silahlı saldırgan 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

Güncelleme:
Mersin'de bir kişi, eski eşi ve farklı mahallelerdeki lokanta dahil düzenlediği silahlı saldırılarda 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı. Saldırganın yakalanması için jandarma ve polis helikopter ve dronlarla çalışıyor.

İddiaya göre, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde sokakta yürüyen eski eşi Arzu Özden'i (32) tüfekle öldüren Metin Ö. (37) otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Sabri Pan'ın (30) Tarsus ilçesi Kadelli Mahallesi'ndeki lokantasının önüne giden Metin Ö, aracının camından silahla ateş açtı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Saldırıda Pan ve iş yerinde çalışan Ahmet Ercan (18) yaşamını yitirdi.

Kaburgediği Mahallesi'nde Yusuf Oktay (16) ile Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca (50) ve Gökay Selfioğlu'nu öldürdüğü öğrenilen Metin Ö, kaçış güzergahında 8 kişiyi yaraladı.

Saldırganın yakalanması için karadan ve havadan çalışmalar sürüyor

Jandarma ve polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

Tarsus ve Çamlıyayla ilçeleri ile Adana'nın Pozantı ilçesindeki kara yollarında önlem alan ekipler, bölgeyi helikopter ve dronlarla inceliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
