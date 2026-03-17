Haberler

Mersin'de silahlı kavgada yaralanan 2 kişi yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesinde silahlı kavgada yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındıkları hastanede hayatını kaybetti.

Mithat Toroğlu Mahallesi'nde şüpheli E.I. ile bir kişi arasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, E.I'nın tabancayla ateş açması sonucu Can Acar (26) ve olay yerinden geçerken başına mermi isabet eden Suriye uyruklu Nur Almuhammet (18) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan Acar ve Almuhammet, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, firari zanlı E.I'nın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

