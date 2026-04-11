Tarsus'ta Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Tarsus'ta Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde şelaleye girdikten sonra kaybolan gencin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şelaleye girdikten sonra kaybolan gencin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Çağlayan Mahallesi'nde 4 Nisan'da Tarsus Şelalesi'ne girdikten sonra akıntıya kapılan Kerem Batu Kaplan'ın (18) bulunması için jandarma komando, itfaiye, Polis Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik, Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü ve AKUT ekiplerinden oluşan 448 kişiyle çalışma yürütülüyor.

Çalışmalar, 52 araç, 9 bot, 3 sonar cihazı, 7 dron ve 2 dedektör köpekle destekleniyor.

Şelalenin aktığı Berdan Nehri'ni botlarla inceleyen ekiplerin yanı sıra su altında da dalgıçların arama çalışmaları sürüyor.

Ekipler, nehir kıyısı ve 82 Evler Mahallesi mevkisinde araştırma yapıyor.

Vali Atilla Toros da bölgede incelemelerde bulundu, arama çalışmalarını takip etti.

Vali Toros'a incelemelerinde Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, AFAD İl Müdürü Alparslan Yenitürk, İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Güler de eşlik etti.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
ABD ile İran arasındaki müzakereler başladı

Dünyanın kaderinin çizileceği müzakereler başladı
Müzakere öncesi kriz! ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama

Müzakere öncesi kriz! ABD'den yalanlama geldi, gözler İran'da
Yaz gelmeyecek gibi! Bu görüntü iki ili bağlayan yoldan

Yaz gelmeyecek gibi! Bu görüntü iki ili bağlayan yoldan
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün

Nefise’den şaşırtan istek: Acun Ilıcalı gülmekten kendini alamadı
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon

İlkay'dan dünya yıldızına sürpriz telefon: Galatasaray'a gel

ABD ve İran heyetlerinin başkanları, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

İslamabad'da baş döndüren trafik! İlk temaslar başladı
Yaz gelmeyecek gibi! Bu görüntü iki ili bağlayan yoldan

Yaz gelmeyecek gibi! Bu görüntü iki ili bağlayan yoldan
IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizini yaptı

Taksiciye hayatının sürprizini yaptı! Herkesin azğı açık kaldı

Kuzenini korumak isterken öldürülen 16 yaşındaki Mustafa'nın ailesine kan donduran mesaj

Kuzenini korurken öldürülen Mustafa'nın ailesine kan donduran mesaj