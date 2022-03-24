Rus turistler gördüklerine inanamadı: Denize dökülen portakallar dalgaların etkisiyle kumsalı kapladı - Haberler

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Rus turistler gördüklerine inanamadı: Denize dökülen portakallar dalgaların etkisiyle kumsalı kapladı

İhlas Haber Ajansı - Halil İbrahim Varlı - Güncel
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Mersin'de Arpaçbahşis deresinden akıntıyla gelerek denize döküldüğü değerlendirilen çok miktarda portakal, dalgaların şiddeti ile kumsalı kapladı. Bölgede bulunan Rus turistler ve çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

MERSİN (İHA) - Edinilen bilgilere göre, tatil sitelerinin bulunduğu Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbaşis mahallesinin sahiline, görenleri şaşırtan yüzlerce portakal vurdu. Yüksek rakımdaki portakal bahçelerinin olduğu bölgeden Arpaçbahşis deresine atıldığı değerlendirilen portakallar, akıntıyla Akdeniz'e döküldü. Dere ile denizin buluştuğu bölgede dalgalar portakalları kumsala çıkardı. Sahilin büyük bir bölümü portakalla kaplandı.

Rus turistler gördüklerine inanamadı: Denize dökülen portakallar dalgaların etkisiyle kumsalı kapladı

RUS TURİSTLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Hava sıcaklığının arttığı bölgeye Rusya'dan gelen bazı turistler ise gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Turistler, fotoğraf çekinirken çocuklar bir köpeğe yakalaması için sürekli portakal atarak oyunlar oynaması dikkat çekti. Mahalle sakinleri, Arpaçbahşiş deresine dökülen portakalların akıntıyla denize oradan da sahile geldiğini aktardı.

İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Varlı - Güncel

oyunlar, Mersin, Güncel, Haberler

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