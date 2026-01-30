Haberler

Mersin'de sağanak; dereler taştı, yolları su bastı

Mersin'de sağanak; dereler taştı, yolları su bastı
Güncelleme:
Mersin'de etkili olan sağanak yağış, derelerin taşmasına ve yolların su ile dolmasına neden oldu. Meteoroloji'nin uyarısının ardından kentte çeşitli ilçelerde yağışlar görüldü. Belediyeler, suların tahliyesi için çalışmalara başladı.

MERSİN'de etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yolları su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından sabah saatlerinde kent merkezinin yanı sıra Tarsus ve Erdemli ilçelerinde sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle çok sayıda dere taşarken, caddeleri, tarım arazilerini, evleri ve iş yerlerini su bastı. Yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

