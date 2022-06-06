Mersin'de Robotik Turnuvası düzenlendi - Haberler

Mersin'de Robotik Turnuvası düzenlendi
AA - Burcu Kaya - Güncel
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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen VEX Robotik Turnuvası'nda 44 takım mücadele etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen VEX Robotik Turnuvası'nda 44 takım mücadele etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen organizasyon, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde yapıldı.
Farklı kentlerden 44 takımın katıldığı turnuvada, öğrenciler tasarladıkları robotlarıyla dereceye girmek için yarıştı.
Turnuvada dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verildi.
AA / Burcu Kaya - Güncel