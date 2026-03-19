Mersin'de Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Mersin'de Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla şehitlerin mezarına çiçek bırakıldı, dua okundu.

Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe giden aileler, Türk bayraklarıyla donatılmış mezarlara çiçek bıraktı.

Şehitlerinin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyan aileler dua etti.

Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy da ailelerin bayramını kutladı, mezarlara karanfil koydu.

Şırnak'ta 2016'da şehit olan Sağlık Astsubay Murat Erdi Eker'in annesi Aynur Eker, gazetecilere, oğlunun yokluğunun acısını hala yaşadığını söyledi.

Oğluna özlemini anlatan Eker, "Şanı, şöhreti büyük ama acısı da bir o kadar büyük. Allah başka kimseye göstermesin. Bütün şehit annelerine sabır dileklerimi iletiyorum." dedi.

Eker'in babası Hasan Eker de oğlunun yaralı asker arkadaşlarını kurtardığı sırada şehit olduğunu belirterek, "Kızı o zaman 5 aylıktı, şimdi 10 yaşında. Çok üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kaderimiz böyleymiş." diye konuştu.

Suriye'nin İdlib kentinde 2020'de şehit düşen Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın annesi Keziban Akay da şu ifadeleri kullandı:

"O bize gelemiyor ama biz ona geliyoruz. Çok gurur verici ama çok da ağır. Kelimelere dökülmüyor aslında. Allah hiç kimseyi, anneyi, babayı evladıyla sınamasın. Tek erkek evladımdı. Şimdi kızım var, okulu bitti. Devletimiz sağ olsun her zaman yanımızda olmaya çalışıyor."