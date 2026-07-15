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Bozyazı'da plakasız motosiklet kullanan sürücüye 78 bin lira kesildi

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince yapılan trafik uygulamasında 67 motosiklet durduruldu. Plakasız motosiklet kullanan bir sürücüye 78 bin lira ceza kesilirken, ehliyetine 1 ay el konuldu ve motosikleti 30 gün trafikten menedildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, farklı noktalardaki denetimlerde 67 motosikleti durdurdu.

Denetimlerde plakasız motosiklet kullanan bir sürücüye 78 bin lira ceza kesildi.

Ehliyetine 1 ay el konulan sürücünün motosikleti de 30 gün trafikten menedildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
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